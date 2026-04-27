Путин напомнил депутатам и сенаторам о сути власти цитатой Солженицына

Президент России Владимир Путин на ежегодном Совете законодателей напомнил парламентариям о природе власти цитатой писателя Александра Солженицына.

Президент поздравил депутатов и сенаторов с Днем российского парламентаризма, а под конец своей речи пожелал удачи всем кандидатам на грядущих выборах. «Напомню в этой связи слова Александра Исаевича Солженицына, сказанные в Государственной думе в 1994 году,— сказал Владимир Путин.— Власть — это не добыча в конкуренции партии. Это не награда, это не пища для личного самолюбия. Власть — это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность. И труд, и труд».

«Мне кажется, очень своевременно, очень точно сказано»,— резюмировал президент.

В 1994 году Александр Солженицын подытожил свою реплику словами: «И пока это не станет всеобщим сознанием властвующих, Россия не найдет себе благополучия».

Совет законодателей традиционно прошел в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, где проходили заседания первой Государственной думы в Российской Империи. В этом году российскому парламентаризму исполнилось 120 лет.

Степан Мельчаков

Фотогалерея

Устроитель России

Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Его отец, крестьянин с университетским образованием, погиб на охоте еще до рождения сына. Мать будущего писателя перевезла его в Ростов-на-Дону. Солженицын вспоминал, что детство его прошло в церковной обстановке, его водили в храм для исповеди и причащения. По свидетельству хорошо знавшего Солженицына директора библиотеки «Русское зарубежье» Виктора Москвина, впоследствии писатель никогда не снимал нательный крестик, даже если этого требовало тюремное или лагерное начальство

Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Его отец, крестьянин с университетским образованием, погиб на охоте еще до рождения сына. Мать будущего писателя перевезла его в Ростов-на-Дону. Солженицын вспоминал, что детство его прошло в церковной обстановке, его водили в храм для исповеди и причащения. По свидетельству хорошо знавшего Солженицына директора библиотеки «Русское зарубежье» Виктора Москвина, впоследствии писатель никогда не снимал нательный крестик, даже если этого требовало тюремное или лагерное начальство

Фото: AP / Bernhard Frye

В 1936 году Александр Солженицын поступил на физмат Ростовского госуниверситета — отличник, сталинский стипендиат, помимо физики и математики самостоятельно углубившийся в дебри истории и марксизма-ленинизма. В 1939 году поступил еще и на заочное отделение литературного факультета МИФЛИ

В 1936 году Александр Солженицын поступил на физмат Ростовского госуниверситета — отличник, сталинский стипендиат, помимо физики и математики самостоятельно углубившийся в дебри истории и марксизма-ленинизма. В 1939 году поступил еще и на заочное отделение литературного факультета МИФЛИ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Войну Солженицын прошел от начала до конца: был мобилизован в октябре 1941 года рядовым, весной 1942-го направлен в артиллерийское училище, получил звание лейтенанта, служил командиром батареи звуковой разведки. В июне 1944-го получил звание капитана. Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды

Войну Солженицын прошел от начала до конца: был мобилизован в октябре 1941 года рядовым, весной 1942-го направлен в артиллерийское училище, получил звание лейтенанта, служил командиром батареи звуковой разведки. В июне 1944-го получил звание капитана. Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды
На фото: прообразы главных героев романа «В круге первом» друзья Солженицына по университету: Лев Рубин — диссидент Лев Копелев (слева), Дмитрий Сологдин — инженер и философ Дмитрий Панин (справа)

Фото: AP

На фронте Солженицын много писал и на литературные произведения, отправленные на рецензию в Москву, получал благожелательные отклики. За эпистолярные в феврале 1945 года был арестован (писал другу, Николаю Виткевичу, что «искажение ленинизма», последовательно проводимое Сталиным, мучило его) и приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Солженицын отсидел в лагерях всех мастей, в Бутырке, «раковом корпусе» в лазарете. В феврале 1956 года его реабилитировали

На фронте Солженицын много писал и на литературные произведения, отправленные на рецензию в Москву, получал благожелательные отклики. За эпистолярные в феврале 1945 года был арестован (писал другу, Николаю Виткевичу, что «искажение ленинизма», последовательно проводимое Сталиным, мучило его) и приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Солженицын отсидел в лагерях всех мастей, в Бутырке, «раковом корпусе» в лазарете. В феврале 1956 года его реабилитировали

Фото: из личного архива семьи А. И. Солженицына

Сразу после возвращения еще не реабилитированный Александр Солженицын год жил и работал в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Он преподавал математику в сельской школе, в деревне Мильцево арендовал комнату у местной жительницы Матрены Захаровой. В свободное время путешествовал по Кавказу, Крыму

Сразу после возвращения еще не реабилитированный Александр Солженицын год жил и работал в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Он преподавал математику в сельской школе, в деревне Мильцево арендовал комнату у местной жительницы Матрены Захаровой. В свободное время путешествовал по Кавказу, Крыму

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

18 ноября 1962 года в журнале «Новый мир» появилась повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вечером 19 ноября около 2 тыс. экземпляров журнала завезли в Большой Кремлевский дворец, где проходил расширенный пленум ЦК КПСС. По-видимому, негласные информаторы сообщили Хрущеву о царящих в кулуарах «мнениях» и «настроениях» участников пленума об этой повести. Вероятно, эти комментарии были настолько неоднозначными, что Хрущев решился объяснить постановление президиума ЦК опубликовать повесть Солженицына: «Говорят: может быть, это смягчить? Тогда что остается? Это смягчить, это убрать, тогда ничего и не останется. Почему это делают? Это издержки, это родовое пятно сталинского периода»

18 ноября 1962 года в журнале «Новый мир» появилась повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вечером 19 ноября около 2 тыс. экземпляров журнала завезли в Большой Кремлевский дворец, где проходил расширенный пленум ЦК КПСС. По-видимому, негласные информаторы сообщили Хрущеву о царящих в кулуарах «мнениях» и «настроениях» участников пленума об этой повести. Вероятно, эти комментарии были настолько неоднозначными, что Хрущев решился объяснить постановление президиума ЦК опубликовать повесть Солженицына: «Говорят: может быть, это смягчить? Тогда что остается? Это смягчить, это убрать, тогда ничего и не останется. Почему это делают? Это издержки, это родовое пятно сталинского периода»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

После «Одного дня Ивана Денисовича» вышли «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка». Но гармония с властью не продлилась: Ленинскую премию так и не дали, «В круге первом» печатать запретили, а с приходом к власти Брежнева легальная деятельность писателя в СССР была практически окончена

После «Одного дня Ивана Денисовича» вышли «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка». Но гармония с властью не продлилась: Ленинскую премию так и не дали, «В круге первом» печатать запретили, а с приходом к власти Брежнева легальная деятельность писателя в СССР была практически окончена
На фото: Александр Солженицын с сыновьями Ермолаем и Игнатом и женой Натальей

Фото: AP / Heinz Ducklau

После этого Солженицын писал открытые письма, выступал с обличительными речами, давал интервью иностранцам, отправлял рукописи за границу, распространял тексты самиздатом. В 1970 году он был удостоен Нобелевской премии «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», «Архипелаг ГУЛАГ» вышел на Западе. 12 февраля 1974 года Солженицын был арестован и обвинен в измене родине, лишен советского гражданства и на следующий день выслан из СССР

После этого Солженицын писал открытые письма, выступал с обличительными речами, давал интервью иностранцам, отправлял рукописи за границу, распространял тексты самиздатом. В 1970 году он был удостоен Нобелевской премии «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», «Архипелаг ГУЛАГ» вышел на Западе. 12 февраля 1974 года Солженицын был арестован и обвинен в измене родине, лишен советского гражданства и на следующий день выслан из СССР
На фото: Александр Солженицын в Германии

Фото: AP

Новая российская власть вспомнила об Александре Солженицыне в начале 1990-х — было восстановлено его российское гражданство, в 1990 году он стал лауреатом Госпремии за «Архипелаг ГУЛАГ», а в мае 1994-го вернулся на родину. «75-летний писатель, высланный из страны, автор &quot;Архипелага ГУЛАГа&quot;, который навсегда останется в истории литературы, нобелевский лауреат, он возвращается после 20-летней эмиграции, полный сил и надежд»,— сообщалось в журнале «Огонек». Журнал описывал ажиотаж, возникший в связи с прилетом Солженицына из США на Дальний Восток, откуда он на поезде отправился в столицу. «Во Владивостоке была жуткая давка в аэропорту с ОМОНом, гонки с преследованием на катерах, дежурство в гостиницах, где фиксировался каждый шаг по коридору, тайный от прессы поход в обычный магазин»

Новая российская власть вспомнила об Александре Солженицыне в начале 1990-х — было восстановлено его российское гражданство, в 1990 году он стал лауреатом Госпремии за «Архипелаг ГУЛАГ», а в мае 1994-го вернулся на родину. «75-летний писатель, высланный из страны, автор "Архипелага ГУЛАГа", который навсегда останется в истории литературы, нобелевский лауреат, он возвращается после 20-летней эмиграции, полный сил и надежд»,— сообщалось в журнале «Огонек». Журнал описывал ажиотаж, возникший в связи с прилетом Солженицына из США на Дальний Восток, откуда он на поезде отправился в столицу. «Во Владивостоке была жуткая давка в аэропорту с ОМОНом, гонки с преследованием на катерах, дежурство в гостиницах, где фиксировался каждый шаг по коридору, тайный от прессы поход в обычный магазин»

Фото: Алексей Щукин / ТАСС

«Я прощать никого не собираюсь, потому что я абсолютно ни на кого лично не зол. Даже когда меня посадили в тюрьму в 1945 году, так меня посадили правильно. Я действительно был против этого режима... Я говорил, что с коммунизмом жить нельзя. Но за тех, с кем я сидел, за русских пленников, преданных Советским Союзом, сперва в плен, потом на смерть в немецкие лагеря, потом в советские лагеря, за них никого не прощу»

«Я прощать никого не собираюсь, потому что я абсолютно ни на кого лично не зол. Даже когда меня посадили в тюрьму в 1945 году, так меня посадили правильно. Я действительно был против этого режима... Я говорил, что с коммунизмом жить нельзя. Но за тех, с кем я сидел, за русских пленников, преданных Советским Союзом, сперва в плен, потом на смерть в немецкие лагеря, потом в советские лагеря, за них никого не прощу»
Александр Солженицын путешествовал по стране «в двух прицепных вагонах, сопровождаемый съемочной группой ВВС, на каждой остановке встречаемый властями и народом». «Огонек» опубликовал фрагменты его выступлений перед журналистами и жителями тех мест, где он останавливался

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

28 октября 1994 года писатель выступил перед депутатами Госдумы (на фото). По распоряжению президента Бориса Ельцина (справа) ему была подарена государственная дача «Сосновка-2» в Троице-Лыково

28 октября 1994 года писатель выступил перед депутатами Госдумы (на фото). По распоряжению президента Бориса Ельцина (справа) ему была подарена государственная дача «Сосновка-2» в Троице-Лыково

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По возвращении Александра Солженицына ждало множество наград, но еще больше — отказов и резких заявлений. Писатель не изменился: все так же у него болела душа за народ и за Россию, все так же ему не нравилась власть, доведшая страну до «нынешнего гибельного состояния»

По возвращении Александра Солженицына ждало множество наград, но еще больше — отказов и резких заявлений. Писатель не изменился: все так же у него болела душа за народ и за Россию, все так же ему не нравилась власть, доведшая страну до «нынешнего гибельного состояния»

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года в своем доме в Троице-Лыкове в возрасте 89 лет. Новостные передачи по всему миру вышли в тот день с сообщением о его смерти

Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года в своем доме в Троице-Лыкове в возрасте 89 лет. Новостные передачи по всему миру вышли в тот день с сообщением о его смерти

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Александра Солженицына похоронили на кладбище Донского монастыря Москвы. Это место было выбрано самим писателем еще при жизни

Александра Солженицына похоронили на кладбище Донского монастыря Москвы. Это место было выбрано самим писателем еще при жизни
На фото: тогдашний президент России Дмитрий Медведев на похоронах Александра Солженицына

Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

В 2009 году Минобрнауки решило, что российские старшеклассники будут изучать роман «Архипелаг ГУЛАГ». Ранее в школьную программу уже попали два произведения классика — рассказ «Матренин двор» и повесть «Один день Ивана Денисовича». Ввести в школьную программу несколько уроков, посвященных творчеству Александра Солженицына, предложила вдова писателя Наталья (на фото)

В 2009 году Минобрнауки решило, что российские старшеклассники будут изучать роман «Архипелаг ГУЛАГ». Ранее в школьную программу уже попали два произведения классика — рассказ «Матренин двор» и повесть «Один день Ивана Денисовича». Ввести в школьную программу несколько уроков, посвященных творчеству Александра Солженицына, предложила вдова писателя Наталья (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

В декабре 2018 года на улице в Таганском районе Москвы, названной в честь писателя после его смерти, открыли памятник Александру Солженицыну. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин

В декабре 2018 года на улице в Таганском районе Москвы, названной в честь писателя после его смерти, открыли памятник Александру Солженицыну. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Его отец, крестьянин с университетским образованием, погиб на охоте еще до рождения сына. Мать будущего писателя перевезла его в Ростов-на-Дону. Солженицын вспоминал, что детство его прошло в церковной обстановке, его водили в храм для исповеди и причащения. По свидетельству хорошо знавшего Солженицына директора библиотеки «Русское зарубежье» Виктора Москвина, впоследствии писатель никогда не снимал нательный крестик, даже если этого требовало тюремное или лагерное начальство

Фото: AP / Bernhard Frye

В 1936 году Александр Солженицын поступил на физмат Ростовского госуниверситета — отличник, сталинский стипендиат, помимо физики и математики самостоятельно углубившийся в дебри истории и марксизма-ленинизма. В 1939 году поступил еще и на заочное отделение литературного факультета МИФЛИ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Войну Солженицын прошел от начала до конца: был мобилизован в октябре 1941 года рядовым, весной 1942-го направлен в артиллерийское училище, получил звание лейтенанта, служил командиром батареи звуковой разведки. В июне 1944-го получил звание капитана. Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды
На фото: прообразы главных героев романа «В круге первом» друзья Солженицына по университету: Лев Рубин — диссидент Лев Копелев (слева), Дмитрий Сологдин — инженер и философ Дмитрий Панин (справа)

Фото: AP

На фронте Солженицын много писал и на литературные произведения, отправленные на рецензию в Москву, получал благожелательные отклики. За эпистолярные в феврале 1945 года был арестован (писал другу, Николаю Виткевичу, что «искажение ленинизма», последовательно проводимое Сталиным, мучило его) и приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Солженицын отсидел в лагерях всех мастей, в Бутырке, «раковом корпусе» в лазарете. В феврале 1956 года его реабилитировали

Фото: из личного архива семьи А. И. Солженицына

Сразу после возвращения еще не реабилитированный Александр Солженицын год жил и работал в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Он преподавал математику в сельской школе, в деревне Мильцево арендовал комнату у местной жительницы Матрены Захаровой. В свободное время путешествовал по Кавказу, Крыму

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

18 ноября 1962 года в журнале «Новый мир» появилась повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вечером 19 ноября около 2 тыс. экземпляров журнала завезли в Большой Кремлевский дворец, где проходил расширенный пленум ЦК КПСС. По-видимому, негласные информаторы сообщили Хрущеву о царящих в кулуарах «мнениях» и «настроениях» участников пленума об этой повести. Вероятно, эти комментарии были настолько неоднозначными, что Хрущев решился объяснить постановление президиума ЦК опубликовать повесть Солженицына: «Говорят: может быть, это смягчить? Тогда что остается? Это смягчить, это убрать, тогда ничего и не останется. Почему это делают? Это издержки, это родовое пятно сталинского периода»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

После «Одного дня Ивана Денисовича» вышли «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка». Но гармония с властью не продлилась: Ленинскую премию так и не дали, «В круге первом» печатать запретили, а с приходом к власти Брежнева легальная деятельность писателя в СССР была практически окончена
На фото: Александр Солженицын с сыновьями Ермолаем и Игнатом и женой Натальей

Фото: AP / Heinz Ducklau

После этого Солженицын писал открытые письма, выступал с обличительными речами, давал интервью иностранцам, отправлял рукописи за границу, распространял тексты самиздатом. В 1970 году он был удостоен Нобелевской премии «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», «Архипелаг ГУЛАГ» вышел на Западе. 12 февраля 1974 года Солженицын был арестован и обвинен в измене родине, лишен советского гражданства и на следующий день выслан из СССР
На фото: Александр Солженицын в Германии

Фото: AP

Новая российская власть вспомнила об Александре Солженицыне в начале 1990-х — было восстановлено его российское гражданство, в 1990 году он стал лауреатом Госпремии за «Архипелаг ГУЛАГ», а в мае 1994-го вернулся на родину. «75-летний писатель, высланный из страны, автор "Архипелага ГУЛАГа", который навсегда останется в истории литературы, нобелевский лауреат, он возвращается после 20-летней эмиграции, полный сил и надежд»,— сообщалось в журнале «Огонек». Журнал описывал ажиотаж, возникший в связи с прилетом Солженицына из США на Дальний Восток, откуда он на поезде отправился в столицу. «Во Владивостоке была жуткая давка в аэропорту с ОМОНом, гонки с преследованием на катерах, дежурство в гостиницах, где фиксировался каждый шаг по коридору, тайный от прессы поход в обычный магазин»

Фото: Алексей Щукин / ТАСС

«Я прощать никого не собираюсь, потому что я абсолютно ни на кого лично не зол. Даже когда меня посадили в тюрьму в 1945 году, так меня посадили правильно. Я действительно был против этого режима... Я говорил, что с коммунизмом жить нельзя. Но за тех, с кем я сидел, за русских пленников, преданных Советским Союзом, сперва в плен, потом на смерть в немецкие лагеря, потом в советские лагеря, за них никого не прощу»
Александр Солженицын путешествовал по стране «в двух прицепных вагонах, сопровождаемый съемочной группой ВВС, на каждой остановке встречаемый властями и народом». «Огонек» опубликовал фрагменты его выступлений перед журналистами и жителями тех мест, где он останавливался

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

28 октября 1994 года писатель выступил перед депутатами Госдумы (на фото). По распоряжению президента Бориса Ельцина (справа) ему была подарена государственная дача «Сосновка-2» в Троице-Лыково

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По возвращении Александра Солженицына ждало множество наград, но еще больше — отказов и резких заявлений. Писатель не изменился: все так же у него болела душа за народ и за Россию, все так же ему не нравилась власть, доведшая страну до «нынешнего гибельного состояния»

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года в своем доме в Троице-Лыкове в возрасте 89 лет. Новостные передачи по всему миру вышли в тот день с сообщением о его смерти

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Александра Солженицына похоронили на кладбище Донского монастыря Москвы. Это место было выбрано самим писателем еще при жизни
На фото: тогдашний президент России Дмитрий Медведев на похоронах Александра Солженицына

Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

В 2009 году Минобрнауки решило, что российские старшеклассники будут изучать роман «Архипелаг ГУЛАГ». Ранее в школьную программу уже попали два произведения классика — рассказ «Матренин двор» и повесть «Один день Ивана Денисовича». Ввести в школьную программу несколько уроков, посвященных творчеству Александра Солженицына, предложила вдова писателя Наталья (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

В декабре 2018 года на улице в Таганском районе Москвы, названной в честь писателя после его смерти, открыли памятник Александру Солженицыну. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

