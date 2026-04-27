Путин напомнил депутатам и сенаторам о сути власти цитатой Солженицына

Президент России Владимир Путин на ежегодном Совете законодателей напомнил парламентариям о природе власти цитатой писателя Александра Солженицына.

Президент поздравил депутатов и сенаторов с Днем российского парламентаризма, а под конец своей речи пожелал удачи всем кандидатам на грядущих выборах. «Напомню в этой связи слова Александра Исаевича Солженицына, сказанные в Государственной думе в 1994 году,— сказал Владимир Путин.— Власть — это не добыча в конкуренции партии. Это не награда, это не пища для личного самолюбия. Власть — это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность. И труд, и труд».

«Мне кажется, очень своевременно, очень точно сказано»,— резюмировал президент.

В 1994 году Александр Солженицын подытожил свою реплику словами: «И пока это не станет всеобщим сознанием властвующих, Россия не найдет себе благополучия».

Совет законодателей традиционно прошел в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, где проходили заседания первой Государственной думы в Российской Империи. В этом году российскому парламентаризму исполнилось 120 лет.

