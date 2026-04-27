Трехкратный олимпийский призер планирует переизбраться в заксобрание Прикамья

Действующий депутат Законодательного собрания Пермского края, и. о. ректора Чайковской академии физической культуры и спорта Альберт Демченко примет участие в праймериз «Единой России».

Как сообщает реготделение партии, он подал заявление на участие в предварительном голосовании по региональной группе «Чайковская №22» (одномандатный избирательный округ №22) для последующего выдвижения кандидатом в депутаты заксобрания.

Альберт Демченко является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратным серебряным призером чемпионата мира 2012 года, четырехкратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира в сезоне-2004/2005, многократным чемпионом России. В июне 2025 года он был назначен и. о. ректора Чайковской государственной академии физической культуры и спорта.

Выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.