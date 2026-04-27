Татарстан вошел в топ-5 регионов России по продажам новых автомобилей

В Татарстане за три месяца было реализовано 12,4 тыс. новых легковых автомобилей. Республика заняла 4-е место в России по объему продаж новых машин, сообщает ТАСС со ссылкой на главу агентства «Автостат» Сергея Целикова.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Татарстан уступает только Московскому региону, Санкт-Петербургу с Ленинградской областью и Краснодарскому краю.

По структуре спроса в Татарстане лидирует Lada Granta, далее следуют Tenet T7 и Haval Jolion. Средневзвешенная цена нового автомобиля в республике составила 3,15 млн руб.

Анна Кайдалова