В Волгограде объяснили, почему парковка у Главпочтамта стоит дороже остальных

Стоимость часа парковки в зоне №902 на ул. Гоголя в центре Волгограда составляет 60 руб., тогда как стандартный тариф для легковых автомобилей в городе — 40 руб.. В Едином контактном центре городских парковок пояснили, что это не ошибка и не повышение цен, сообщило ИА «Высота 102».

Эта зона предназначена для стоянки автобусов (в том числе туристических) и зарядки электротранспорта. Легковым машинам парковка там запрещена, пояснили в центре.

Для владельцев легковых автомобилей цена на муниципальных парковках Волгограда не менялась — 40 руб. в час. Тарифы для других категорий транспорта, как сообщалось ранее, составляют от 20 до 120 руб. в час.

От платы за парковку освобождены ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, члены многодетных семей, участники СВО и члены их семей. Для владельцев электромобилей стоянка также бесплатна.

