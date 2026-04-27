Управляющую компанию обязали пересчитать тарифы за увеличение платы без собраний

Белебеевская межрайонная прокуратура внесла директору управляющей компании представление за управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). Топ-менеджера оштрафовали на 25 тыс. руб.

Проверка надзорного ведомства установила, что управляющая компания с января увеличила плату за содержание общедомового имущества и текущий ремонт около 80 домов в поселке Приютово, при этом собрания жильцов не проходили.

По требованию прокуратуры компания провела перерасчет взносов на общую сумму 360 тыс. руб.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет об ООО «Управляющая компания "Виктория"».

