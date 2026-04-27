Глава Свердловского района Перми избавится от приставки «и. о.»

И. о. главы администрации Свердловского района Перми Андрей Летов станет полноценным руководителем района 28 апреля. Как сообщает газета «Звезда», завтра об этом будет объявлено на заседании городской думы Перми.

До мая 2025 года господин Летов занимал должность заместителя министра ЖКХ Пермского края, курировал вопросы утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и капитального ремонта.

В июне 2025 года он занял пост первого заместителя главы Свердловского района Перми. В декабре 2025 года был назначен и. о. главы района.