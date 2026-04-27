Циклон «Илви» принесет в Удмуртию интенсивные дожди ближайшей ночью

Ближайшей ночью циклон «Илви» принесет в Удмуртию интенсивные дожди и похолодание. Об этом сообщает синоптик Гидрометцентра республики Дарья Зеленцова в Telegram.

«Циклон очень глубокий и активный, но нас заденет только краешком. Поэтому снежного покрова, как в Москве и в других центральных регионах страны, ждать не стоит»,— пишет она.

Температура воздуха во вторник и среду, 28 и 29 апреля, опустится до 1-6°С, днем составит до 4-9°С. В четверг, 30 апреля, в ночные часы температура воздуха составит -1..+4°С, днем — 6-11°С.

После прохождения атмосферного фронта начнется похолодание, в северо-западных районах Удмуртии ожидается снег. Ближайшие три дня на фоне контрастов температуры будет ветер усилится до 17-20 м/с.