В Петербурге наблюдаются массовые сбои мобильного интернета

Днем 27 апреля в Санкт-Петербурге зафиксирован резкий всплеск жалоб на работу мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, число обращений начало заметно расти после полудня, превысив две сотни сообщений за сутки. Пользователи сообщают о нестабильной связи, невозможности открыть сайты и сбоях в работе мессенджеров.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Пользователи сообщают о нестабильной связи

Согласно данным мониторингового сервиса, проблемы затронули абонентов всех основных операторов связи, включая Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон».

Кирилл Конторщиков