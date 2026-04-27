На «М-4 Дон» образовалась трехкилометровая пробка из-за опрокинувшегося грузовика

В Ростовской области на 941 км автотрассы «М-4 Дон» в направлении на север области затруднено движение. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Протяженность пробки составляет 3 км. По предварительным данным, ее причиной стало опрокидывание грузовика. Объехать затор в северном направлении можно по съезду на 940 км в сторону Белой Калитвы, далее на 328 км а/д «Р-260», через «поселок Репная», далее через выезд на а/д «М-4 Дон» на 932 км.

В южном направлении объезд возможен на съезде на 932 км, на 938 км в направлении Донецка. Затем можно свернуть на 363 км «Р-260» в поселок Волченский, далее через выезд на а/д «М-4 Дон» на 945 км

