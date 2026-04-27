Чиновницу в Балахне оштрафовали за гибель жителя от удара током

Сотрудницу администрации Балахнинского округа Людмилу Пищаскину признали виновной в преступной халатности по ч.2 ст. 293 УК РФ за гибель местного жителя от удара электротоком. Ей назначили штраф 100 тыс. руб. в доход государства, сообщили в Нижегородском областном суде.

В обязанности подсудимой входило принятие экстренных мер по предотвращению аварийных ситуаций и смягчению их последствий. Однако она не приняла должные меры после обрыва электрического провода: более суток он оставался под напряжением, доступ к нему не ограничили. Местный житель дотронулся до провода и умер на месте.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: данные о личности осужденной и ее постпреступное поведение (выплаты морального вреда дочери погибшего, публичные извинения). В связи с ними подсудимой назначили более мягкий вид наказания, чем предусмотрено предъявленной статьей.

Галина Шамберина