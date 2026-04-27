Haval довез до суда

Завершился судебный процесс над бывшим первым заместителем министра труда и социального развития Омской области Сергеем Добрых. Следствие вменяло ему превышение должностных полномочий при приобретении автомобиля. Купленный за 3,3 млн руб. для подведомственного дома-интерната кроссовер Haval чиновник, по материалам дела, использовал в личных целях. Прокуратура требовала для бывшего замминистра семь с половиной лет колонии, но суд ограничился условным сроком.

Фото: Прокуратура Омской области Сергей Добрых вину в инкриминируемом ему преступлении не признал

В Омске сегодня вынесли приговор Сергею Добрых, бывшему первому замглавы минтруда и соцразвития региона. По ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, санкция — до десяти лет заключения) ему назначили четыре года условно. На полгода меньше получил экс-директор дома-интерната Владимир Метлицкий. Обоим суд запретил в течение двух лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, решение об оспаривании приговора ведомство примет в установленные законом сроки. В прениях сторон гособвинитель требовал отправить бывшего замминистра за решетку на 7,5 лет, экс-директора дома-интерната — на семь лет. Помимо свободы, прокурор предложил лишить Сергея Добрых звания «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области», Владимира Метлицкого — звания «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ».

Как сообщила «Ъ-Сибирь» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, это уголовное дело было возбуждено в конце 2024 года. По данным следствия, в апреле-июне 2024 года омский дом-интернат для инвалидов приобрел за 3 млн 365 тыс. руб. новенький китайский кроссовер Haval. Иномарка была передана в оперативное управление казенному учреждению «Социальная защита», а фактически, установили правоохранители, оказалась в пользовании первого замминистра Сергея Добрых. После возбуждения дела автомобиль был изъят и возвращен в дом-интернат. Сергею Добрых и Владимиру Метлицкому инкриминировали превышение должностных полномочий, вину они не признали.

В органах власти бывший главврач омского роддома №6 Сергей Добрых работал с 1998 года. В сентябре 2013-го он занял пост замглавы минтруда и соцразвития Омской области, в ноябре 2015 года — должность первого замминистра. В середине февраля 2024 года высокопоставленный региональный чиновник пострадал в крупном ДТП. На 189-м км трассы Омск — Муромцево служебная Toyota, на которой Сергей Добрых ехал на совещание, столкнулась с пассажирской «Газелью». В результате аварии погиб водитель чиновника, самого замминистра и трех пассажиров микроавтобуса доставили в больницу с травмами различной тяжести. Чиновник, получивший в ДТП несколько переломов, вернулся к исполнению обязанностей первого замминистра. В июне 2024 года губернатор Омской области Виталий Хоценко провел кадровые перестановки в минтруде. Ведомство возглавила Ирина Варнавская. Сергей Добрых тогда сохранил свой пост, но уже в ноябре оставил службу.

Константин Воронов