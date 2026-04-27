Американский разведывательный самолет приблизился к Калининградской области

Американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II в понедельник приблизился к Калининградской области. Предположительно он выполнял плановое патрулирование, сообщает РИА Новости.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Воздушное судно вылетело из Румынии и, по данным на 11:34 мск, находилось над Балтийским морем к северу от Гданьска. Как правило, маршруты таких полетов проходят вокруг региона с заходом в воздушное пространство Польши и Литвы.

Отмечается, что самолет, выполняющий подобные миссии, базируется в Румынии и также регулярно используется для наблюдательных полетов над акваторией Черного моря.

Матвей Николаев