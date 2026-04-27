Экс-замдиректора челябинского МКУ «Городская среда» осудили условно за взятки

Курчатовский районный суд Челябинска признал виновной бывшего заместителя директора муниципального казенного учреждения «Городская среда» Снежану Довженко в получении взяток (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Ей назначили условный срок лишения свободы на три года. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

По версии следствия, с января по март 2022 года Снежана Довженко получила через посредника деньги от предпринимателя. Взамен она обеспечила быстрый и беспрепятственный прием документов для заключения договора на размещение киосков в Челябинске без проведения торгов.

Преступление выявили сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Они осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Помимо основного наказания, фигурантке назначили испытательный срок на три года и лишили права занимать определенные должности на госслужбе. Кроме того, она оштрафована на 180 тыс. руб., плюс 140 тыс. руб. конфисковано в доход государства как эквивалент сумме взяток.

Виталина Ярховска