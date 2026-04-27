В музей КНДР в честь освобождения Курской области передали гильзу с землей

В открывшемся накануне в КНДР музейно-мемориальном комплексе, посвященном подвигу корейских бойцов при освобождении Курской области, размещена частица земли из региона. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин передал руководству КНДР гильзу с землей из Суджанского района — с мест боев за регион. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Гильза с землей из Суджанского района Курской области в музее памяти бойцов Корейской народной армии, погибших при освобождении региона

Гильза с землей из Суджанского района Курской области в музее памяти бойцов Корейской народной армии, погибших при освобождении региона

«Для нас память о вкладе в победу солдат и офицеров Корейской народной армии — не пустые слова. В Курске установим монумент братским воинам»,— добавил господин Хинштейн.

Торжественная церемония открытия мемориального комплекса и музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции состоялась при участии лидера КНДР Ким Чен Ына, председателя Госдумы Вячеслава Володина и министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Музей расположен на улице Новых Звезд, получившей название в честь бойцов, отдавших жизнь при освобождении Курской области. На другой стороне улицы возведен жилой квартал для семей погибших и отличившихся военнослужащих Корейской народной армии. Строительство комплекса началось в октябре 2025 года.

