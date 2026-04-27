Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Сумму в $50 тыс. авиакомпания IcelandAir предложила выплатить успешному кандидату. То есть как «успешному»... На самом деле разыскивается по-настоящему плохой фотограф. Перевозчик выложил в своих соцсетях такое предложение о работе.

На изображении, приложенном к вакансии, — будто фрагмент, вырванный из раздела газеты с короткими объявлениями: «Оплачиваемая командировка. Примерно 10 дней. В Исландию. Размещение и дорожные расходы включены. Требуется соискатель без всяких навыков фотографа. Желательно, чтобы кандидат был плох в композиции и построении кадра, понятия не имел о балансе белого, теории цветов и в целом о создании изображений. Отправиться в дорогу нужно в июне. Заявки направлять сюда — "Действительно-плохой-фотограф-точка-ком"». И в конце приписка: «Это серьезное объявление. Пожалуйста, только настоящие кандидаты».

Естественно, публикация вызвала ажиотаж. Под постом — тысячи комментариев. Пользователи пригласили туда всех известных им фотографов мира, чтобы подшутить над ними. Главными претендентами на приключение стали мужья, которым никогда не удается качественно сфотографировать супруг. Авиакомпания строго напомнила, что за мужей заявку подать нельзя — они должны прийти сами.

Идея проста: компания намерена доказать, что даже худший фотограф в мире, оказавшись в Исландии, просто не сможет не запечатлеть красоту ее природы. Страна так прекрасна, что никто не способен это испортить.

Ажиотаж подхватили соседи — после осмотра Исландии незадачливому фотографу тут же предложили заехать на Фареры и проверить обстановку с пейзажами там. Вокруг объявления возникло так много шуток, что IcelandAir была вынуждена опубликовать второе сообщение. Там говорилось, что если вдруг кто-то подумал, что это розыгрыш, то он ошибся. На самом деле все серьезно, и заявки принимают до конца апреля 2026-го. Кандидатов просят ответить на шесть вопросов и приложить минутное видео с рассказом о том, почему их фото постоянно всех разочаровывают.

Так сотни тысяч пользователей соцсетей вспомнили об Исландии как туристическом направлении. А может, даже узнали о существовании исландского авиаперевозчика и выстроили ассоциацию бренда с красивыми пейзажами, улыбкой и азартом.

Яна Лубнина