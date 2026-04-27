«Способность превратить даже рутинную поездку в захватывающее путешествие»

Споры о том, нужен ли современному автомобилю полный привод, когда у него есть целый набор электронных систем стабилизации, ведутся уже не одно десятилетие. Вероятно, самый правильный ответ: если автомобиль эксплуатируется в городе, то можно обойтись моноприводом, а если автовладелец любит путешествовать и съезжать с асфальта, то предпочтительнее 4х4. И, конечно же, здорово, когда есть выбор — бестселлер российского авторынка кроссовер Tenet T7 сегодня доступен как с передним приводом, так и с полным.

Обе версии оснащаются бензиновым двигателем 1,6 Turbo, развивающим 150 л.с., и настроенным так, что в бак можно заливать и 92-й бензин. Нагнетатель мотора отличается мгновенным откликом, что позволяет уверенно чувствовать себя при обгонах. И двигатель, и роботизированная коробка передач — это проверенные временем агрегаты. Уверенно чувствовать себя на любой дороге помогут специальные режимы движения. У моноприводной версии это «Эко», «Нормальный» и «Спорт». У T7, оснащенных интеллектуальным полным приводом, добавляются еще три внедорожных режима. А среди электронных ассистентов водителя есть система кругового обзора 540, которая пригодится и в тесном дворе, и на бездорожье.

Одним словом, T7 спроектирован и сделан так, что попробовав его в деле, понимаешь — способность автомобилей марки Tenet превратить даже рутинную поездку в захватывающее путешествие это не слова, а результат кропотливой и вдумчивой работы, чтобы максимально приспособить автомобиль и к российским условиям эксплуатации, и к запросам целевой аудитории.

Именно поэтому в Tenet T7 подогреваются ветровое и заднее стекла, зеркала, форсунки, руль и все сиденья. Двигатель можно завести со смартфона. К слову, фирменное приложение поможет не только узнать о наступлении ТО, но и записаться на сервис. Ну, а про надежность Tenet T7, которая обеспечивается не только конструктивными особенностями кроссовера, но и качеством его производства на заводе марки, мы поговорим в следующей программе.

Дмитрий Гронский