Согласно популярной гипотезе, страх во сне работает как терапия привыкания: чем больше ужасов приснится, тем легче справляться с тревогой днем. Психологи из Канзасского университета решили проверить эту идею на большой выборке с помощью языковой модели. Реальность, как часто бывает, оказалась сложнее и интереснее. Результаты работы публикует журнал Sleep.

Действительно, страх во сне ухудшает утреннее самочувствие и настроение: уровень негатива растет на 7%. Парадоксально, но те, кто лучше управляют своими эмоциями в жизни — например, используют стратегии вроде принятия, а не подавления, — чаще видят кошмары. Кроме того, у таких людей страшные сны связаны с более плохим настроением утром.

При этом кошмары — это тренажер для эмоциональной устойчивости. Но при одном условии: в ткань такого сна должна быть вплетена ниточка радости. Например, погоня с оттенком азарта или жуткое событие с ноткой облегчения: вы убегаете от зомби и спасаетесь. Тогда вероятность проснуться без негатива повышается на 20%. Такой эмоциональный коктейль действует как прививка: мозг учится совмещать несовместимое и вырабатывает устойчивость к стрессу. Конечно, если речь не идет о хронических кошмарах.

В дальнейшем исследователи намерены выяснить, где именно происходит эмоциональная переработка — в ночной лаборатории или уже днем, когда мозг анализирует эти события. Не исключено, что кошмар способен обернуться пользой не в момент пробуждения, а когда его эхо случайно настигает посреди обычного вторника.

Анна Кулецкая