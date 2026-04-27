Ученые РАН объяснили, почему в Дагестане все чаще разливаются реки

Московские географы Института географии РАН опубликовали развернутый анализ причин масштабных наводнений в Дагестане, которые в конце марта — начале апреля 2026 года обрушились на Махачкалу, Хасавюртовский район и приморские зоны республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Ключевым природным фактором исследователи называют аномальные ливневые осадки весной и летом. По данным метеорологических сводок, в конце марта 2026 года Махачкала и прилегающие районы получили объём осадков, который местные синоптики привязывают к рекордам за последние 100–107 лет. Ливни продолжались несколько суток, с 27 по 29 марта, и почти полностью заполнили водосборные бассейны горных и предгорных рек. Второй важный элемент — быстрое таяние снегов и ледников в горной части Дагестана, где более 60% территории составляют горы и предгорья. Такой рельеф резко ускоряет сток воды, превращая единовременные осадки в стремительный паводок.

Ученые дополнительно отмечают, что селевые потоки многократно усиливают эффект: обвалы грунта, камней и льда в горных руслах резко повышают объем воды и энергетику потока. В докладе Института географии РАН подчеркивают, что за последние годы частота экстремальных погодных явлений, включая штормы и мощные циклоны над Каспийским морем, заметно выросла, что делает сценарий «мокрой весны» всё более вероятным. Эти природные залоги накладываются на уже измененный ландшафт, созданный человеком.

Антропогенный вклад, по данным РАН, не менее значим, чем климатический. В докладе подробно разбирают, как застройка речных долин сузила зоны естественного поглощения воды: в Махачкале и пригородных поселениях десятилетиями возводили жилые кварталы, промышленные объекты и дороги прямо в поймах рек Сулак, Самур, Каспийских проток и множества мелких водотоков. Это сократило площадь, где вода могла бы «задержать» сток, и перенаправило паводок в жилые и транспортные зоны.

Отдельный блок факторов специалисты отводят состоянию водотоков и гидротехнических сооружений. Русла рек в низменных и пригородных районах оказались засоренным бытовым мусором, отходами строительства и бытовыми отходами, что снижает их пропускную способность. В ряде случаев эксперты указывают на неудовлетворительное техническое состояние дамб, гидротехнических сооружений и малых водохранилищ, которые не выдержали нагрузки от пиков водности. При этом в региональных и федеральных сводках отмечается, что в 2026м наводнения в Дагестане затронули более 6200 человек, вышли из берегов несколько десятков рек, а в ряде населенных пунктов отключили энергоснабжение и водоснабжение.

Ученые также подчеркивают влияние вырубки лесов на склонах гор. В пояснениях к докладу указывается, что верхушки и склоны многих речных водоразделов в Дагестане лишены лесного покрова, что уменьшает задержание воды в почве и усиливает поверхностный сток. Это плюс к эрозии: без корневой системы и растительного покрова грунт быстрее размывается, попадает в реки и дополнительно заиливает русла. Аналогичный эффект дают карьеры и трассы: при строительстве дорог и выработке строительных материалов местные инженеры часто меняют естественный дренаж, перенаправляют потоки и создают искусственные «бутылочные горлышки», которые в паводок становятся точками концентрации воды.

Руководитель Центра горных исследований Института географии РАН доктор географических наук Алексей Гуня заявил, что именно синергия этих факторов — интенсивных осадков, таяния снегов, горного рельефа, селей, антропогенной урбанизации и изношенной инфраструктуры — превращает обычные гидрологические события в крупные экологические и социальноэкономические катастрофы. По его оценке, без устранения антропогенных проблем любые метеорологические условия будут вести к регулярным паводкам, а не только к разовым инцидентам.

В ответ на это исследователи предложили комплекс измерений, направленных на снижение рисков. В числе ключевых мер они называют масштабные восстановительные работы в лесных зонах водоразделов, включая воссоздание лесов в водоохранных зонах рек и на склонах, что должно снизить эрозию и улучшить задержание воды. Параллельно ученые рекомендуют проведение систематической очистки русел и регулярное техническое обслуживание гидротехнических сооружений, включая стенки и дамбы, а также поэтапную модернизацию водозадерживающих объектов с учетом новых сценариев климата. Академики предлагают запретить дальнейшую застройку в активных поймах рек.

Станислав Маслаков