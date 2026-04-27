Экс-глава краевого минсельхоза заявился на праймериз «Единой России»

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Павел Носков примет участие в предварительном голосовании «Единой России».

Как сообщает реготделение партии, господин Носков планирует баллотироваться в Законодательное собрание Пермского края по одномандатному избирательному округу №17. Господин Носков руководил краевым минсельхозом с 2021 года по февраль 2025-го.

Выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.