В Мурманской области на День Победы ограничат работу мобильного интернета

В Мурманской области на время мероприятий, посвященных Дню Победы, частично ограничат работу мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании. По его словам, такие меры вводятся для обеспечения безопасности во время массовых событий.

В Мурманской области 9 Мая ограничат работу мобильного интернета на праздничных мероприятиях

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать в местах проведения парадов, шествий и акций, включая «Бессмертный полк».

При этом за пределами зон проведения мероприятий, а также после их завершения мобильная связь будет работать в обычном режиме, заверил господин Чибис.

Матвей Николаев