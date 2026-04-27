Комитет по госвласти согласовал отставку нижегородского депутата Парамонова

Находящийся под следствием бывший директор Нижегородского института управления РАНХиГС Александр Парамонов написал заявление о досрочном сложении мандата депутата заксобрания Нижегородской области с 22 апреля. Комитет по госвласти согласовал его отставку без вопросов, проект постановления вынесен на пленарное заседание регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», Александра Парамонова обвиняют в присвоении, взятках и превышении полномочий. В конце марта дело передали в суд, вину депутат признал.

В феврале досрочно сдал мандат и его бывший коллега Дмитрий Колыванов: он написал заявление за четыре дня до приговора по делу о мошенничестве.

Иван Сергеев