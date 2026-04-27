Жительница Тольятти осуждена за похищение бывшего супруга ради раздела имущества

Суд в Тольятти признал местную жительницу виновной в организации похищения бывшего мужа. Вместе с ней осуждены четверо соучастников. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ), хищении оружия (ч. 1 ст. 226 УК РФ), организации похищения (ч. 3 ст. 33, п. «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и похищении человека (п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении имущественного и морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Как установил суд, в июле 2024 года жительница Тольятти, находясь в бракоразводном процессе с супругом, решила лишить его возможности защищать свои интересы при разделе совместно нажитого имущества. Для этого она спланировала похищение мужчины, чтобы принудительно поместить его в реабилитационный центр.

Для совершения преступления обвиняемая подыскала четырех мужчин. Они напали на потерпевшего на парковке торгового центра, нанесли несколько ударов в область жизненно важных органов, надели на него наручники и попытались силой поместить в автомобиль. Но вывезти жертву с места преступления не удалось — потерпевший оказал активное сопротивление, и в ситуацию вмешались очевидцы. Здоровью бывшего супруга обвиняемой был причинен вред средней тяжести.

