Майские ударят по карману предпринимателей

Россиян ждет короткая рабочая неделя. Она продлится четыре дня, так как 1 мая выпадает на пятницу. “Ъ FM” спросил у предпринимателей, пойдет ли сокращенная неделя им на пользу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Президент холдинга Finbridge Рафаэль Абрамян отмечает, что обычно бизнес-активность в такие периоды падает:

«Короткие рабочие недели и длинные праздники — это всегда компромисс между потреблением и производительностью. Часть отраслей, связанных с розницей, сервисами, онлайн-продуктами, в выходные дни, конечно, получает рост выручки. Но в B2B-компаниях разрываются операционные циклы, тормозятся сделки, сдвигаются платежи и в целом падает скорость принятия решений.

Фактически бизнес на несколько дней выпадает из нормального ритма, а потом тратит дополнительное время на то, чтобы войти в него.

Речь не только о сотрудниках, но и о производственных мощностях. В итоге, на мой взгляд, праздничные дни приносят экономике в целом нейтральный или даже негативный эффект. Рост потребления, конечно, присутствует за счет увеличения активных дней отдыха, но он не полностью компенсирует снижение деловой активности. В нашем сегменте — финтехе — плюс в том, что растет спрос со стороны клиентов. Но платежная инфраструктура может работать хуже. Конечно, в выходные дни замедляются и партнерские каналы».

Затяжные выходные негативно влияют на экономику, об этом 15 апреля заявил Владимир Путин. По его словам, именно длительные каникулы в январе и феврале привели к снижению ВВП на 1,8%. Вероятно, и бизнес столкнется с потерями из-за короткой рабочей недели, предполагает директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев:

«Эти выходные мы проведем в пуховиках и шубах, играя в снежки. Но если говорить о российском бизнесе, то длинные праздники ему очевидно вредны. Кумулятивный эффект от простоя составляет сотни миллионов рублей ежегодно. А в некоторых отраслях, например в финансовой сфере, можно встретить "черного лебедя" в виде новых санкций — ведь пока мы отдыхаем, Европа и США усердно трудятся над новыми пакетами.

Но не все так плохо: ритейл, туризм и сфера развлечений делают до четверти своего годового оборота».

При этом следующая рабочая неделя — несмотря на День Победы — будет полноценной, поскольку 9 мая приходится на субботу. Как бы то ни было, праздничный график на некоторые сферы никак не повлияет. Среди них и промышленный майнинг, отмечает основатель NGE FARM Дмитрий Зуев:

«Мы привыкли работать круглосуточно. В сфере операторов майнинговой инфраструктуры мы используем вахтовых сотрудников: люди работают 30 дней подряд без выходных. Эти дни оплачиваются по закону. На нас праздничные выходные никак не влияют, и те, кто не стоит у горячей печи, могут отдохнуть даже в офисе. В мае начинаются первые посадки в землю. Если есть возможность, надо использовать это время для земледелия».

Согласно трудовому законодательству, если сотрудника официально привлекают к работе в выходной или праздник, эти дни должны оплачиваться минимум в двойном размере. Впрочем, вместо повышенной ставки можно выбрать дополнительный день отдыха.

Станислав Крючков