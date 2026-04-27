Заморозки в Волгоградской области продлятся три дня
Низкие температуры сохранятся на территории Волгоградской области дольше, чем прогнозировалось изначально. По данным ГУ МЧС России по региону заморозки продлятся до 29 апреля.
В отдельных районах области ночью и утром 27–29 апреля температура воздуха ожидается на уровне -1…-3. Граждан призывают быть внимательными и осторожными.
Ранее синоптики обещали завершение холодов уже к 27 апреля. Но теперь в ближайшие дни морозная погода регион не покинет.