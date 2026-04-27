«Ростех» выставил на торги 25% акций ОАО «Авангард» за 1 млрд рублей
Структура «Ростеха» предпримет вторую попытку продать принадлежащие ему 25,49% акций петербургского ОАО «Авангард». Предприятие владеет бизнес-центром у Финляндского вокзала и заводом на Кондратьевском проспекте. Начальная цена лота составляет 1,018 млрд рублей, торги назначены на 3 июня. Мартовский аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, пишет «Деловой Петербург».
Агентом по продаже выступает ООО «РТ-Капитал»
Структуру собственности предприятия в холдинге не раскрыли. Согласно аукционной документации, «Авангард» является участником исполнения государственного оборонного заказа, имеет текущие обязательства по контрактам в рамках ГОЗ и мобилизационное задание. Деятельность предприятия связана с разработкой и производством изделий микроэлектроники различного назначения и приборов на их основе. Численность персонала на конец 2025 года составляла 250 человек.