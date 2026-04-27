Замглавы Кунгура возглавила ТИК Мотовилихинского района Перми

Новым председателем ТИК Мотовилихинского района Перми назначена бывший замглавы Кунгурского округа Юлия Лепихина. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома. Прежний руководитель ТИК Максим Ермашев покинул должность по собственному желанию.

Фото: пресс-служба крайизбиркома

В крайизбиркоме отметили, что госпожа Лепихина имеет многолетний опыт работы в качестве председателя участковой избирательной комиссии, а также руководящей работы не только на муниципальной службе, но и в сфере образования, культуры и молодежной политики.