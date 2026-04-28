В Черноземье 29 апреля будет облачно и дождливо, от +2°C до +10°C

В среду, 29 апреля, жителей Черноземья ожидают переменная облачность и осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +2°C до +10°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +6°C, днем поднимется до +10°C, вечером опустится до +7°C и еще до +2°C к ночи. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +6°C, днем — до +10°C, вечером температура составит +8°C, а ночью опустится до +3°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром температура составит +5°C, днем повысится до +9°C, вечером опустится до +7°C и еще до +2°C к ночи. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром столбик термометра покажет +5°C, днем потеплеет до +9°C, вечером будет +7°C, а ночью похолодает до +3°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром будет +4°C, днем — +7°C, к вечеру температура опустится до +5°C, а ночью — до +2°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром температура составит +6°C, днем воздух прогреется до +9°C, вечером будет +7°C, ночью столбик термометра опустится до +2°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова