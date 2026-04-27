Строительство лечебного корпуса с теплым переходом к поликлинике в поселке Урмары обойдется в 1,3 млрд руб., следует из распоряжения Кабинета министров Чувашии.

В Чувашии на строительство лечебного корпуса выделят 1,3 млрд рублей

В Чувашии на строительство лечебного корпуса выделят 1,3 млрд рублей

Проект рассчитан на четыре года — с 2026 по 2029-й. Правительство региона приняло решение, позволяющее заключить долгосрочный государственный контракт на строительство объекта. Новый механизм позволит подписать контракт сразу на весь период строительства без необходимости ежегодного подтверждения финансирования. Это, по сообщению правительства региона, должно снизить риски срыва сроков и удорожания работ.

Финансирование распределено по годам: 376,8 млн руб. направят в 2026 году, 319,6 млн руб. — в 2027-м, 386,5 млн руб. — в 2028-м и 201,9 млн руб. — в 2029-м.

Анна Кайдалова