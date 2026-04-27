В ЦИКе появился ответственный за беспилотники

Центризбирком на заседании 27 апреля распределил обязанности между членами комиссии нового состава. Зоны ответственности членов комиссии, входивших в прошлый состав, принципиально не изменились.

Что касается «новичков» (напомним, в новом составе комиссии их трое), то они займутся контролем за соблюдением прав наблюдателей (Алена Булгакова), взаимодействием с участниками СВО (Анатолий Сысоев) и деятельностью по повышению правовой культуры избирателей (Василина Кулиева). Анонсируя постановление, председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что ряд традиционных для ЦИК направлений работы планируется усилить — в частности, речь идет об использовании в работе избирательной системы искусственного интеллекта, а также работа с участниками СВО в любом качестве — как с избирателями, кандидатами и членами комиссий.

В частности, следует из постановления, Герой России подполковник Анатолий Сысоев будет отвечать за координацию работы по содействию военнослужащим в реализации их прав, взаимодействие с государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества», также в его полномочия входит координация работы по использованию беспилотных аппаратов в избирательном процессе.

Анастасия Корня