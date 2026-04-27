«Масштабные проекты можно успешно реализовывать в гармонии с природой»

В рамках Уральского металлургического горнопромышленного форума «Наука и технологии» состоялась тематическая секция по вопросам экологической безопасности, связанной с деятельностью крупных горнодобывающих предприятий. Эксперты обсудили ключевые направления защиты экосистемы в зонах геологоразведки и экологический аудит в недропользовании. Более подробно о мероприятиях по сохранению окружающей среды рассказывает директор ООО «Салаватское» Тагир Бахтигареев. Предприятие обладает федеральной лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу медных руд в Абзелиловском районе республики.

— Какие работы ведутся на месторождении в настоящее время?

— Поисково-оценочное бурение завершено. Сейчас мы находимся на этапе аналитических исследований и подсчета запасов — изучаем полученный керн. Далее в соответствии с лицензией приступим к разведочной стадии, которая будет похожа на поисково-оценочную: проведем буровые и аналитические работы на перспективных участках, подсчитаем запасы, разработаем технико-экономическое обоснование и поставим эти запасы на баланс государства по постоянным кондициям. Ну и затем приступим к разработке проекта и месторождения.

— То есть строительство горно-обогатительного комбината и разработка Салаватского месторождения начнется в случае получения положительных результатов по итогам поисково-оценочных работ?

— Верно. Перейти к самой добыче и строительству комбината, сопутствующих административно-бытовых помещений компания будет готова лишь в том случае, если подтвердится предварительная оценка запасов. Они будут поставлены на баланс государства. И только после этого начнется строительство.

— Вероятны ли вредные отходы при добыче медно-порфировой руды?

— Такие отходы исключены. Важно понимать, что в нашем случае речь идет о горно-обогатительном производстве, не предусматривающем вредные выбросы в атмосферу, поскольку сам технологический процесс добычи довольно прост. После того как руда добыта, начинается ее переработка. Сначала материал дробят и измельчают, чтобы освободить медные минералы от пустой породы. И уже затем следуют процессы обогащения и выплавки. Чтобы избежать загрязнения, будут применяться технологии замкнутого цикла водоснабжения и специальные противофильтрационные экраны.

— Проводятся ли уже какие-то мероприятия по сохранению экологической безопасности местности?

— Да, безусловно. Мы строго соблюдаем природоохранное законодательство. Чтобы вернуть земле первозданный вид, после завершения буровых работ провели рекультивацию скважин: почвенно-растительный слой был возвращен на прежнее место. В настоящее время совместно с Абзелиловским лесхозом проходят работы по восстановлению леса, который был вырублен для исследования и изучения территории. Несмотря на то, что действующее законодательство предусматривает проведение таких мероприятий в течение трех лет после вырубки, мы приступили к восстановительным работам уже на следующий год. Мы осознаем важность охраны природы, поэтому вырубка леса была минимальной и проводилась выборочно под строгим контролем республиканского минлесхоза. Наш штат укомплектован экологами и профильными специалистами, что гарантирует соблюдение всех законов.

— Людям важно понимать, что проект действительно экологически безопасен. Как проходит информационная работа с местным населением?

— С первых дней работы мы поставили перед собой задачу — максимально открыто и подробно рассказывать о нашем инвестиционном проекте. Ведь достаточно появиться информации о возможном строительстве какого-либо промышленного объекта, как общество настораживается. Людей можно понять: они привыкли жить в определенной экосистеме и рассчитывают, что то же самое ждет и будущие поколения. Поэтому полная прозрачность — залог доверия. Летом прошлого года в Абзелиловском районе начал работать наблюдательный совет по мониторингу инвестпроекта. И мы не просто отчитываемся в кабинетах, а ведем открытую информационную политику: показываем и детально разъясняем членам совета и местному населению текущие и будущие стадии реализации проекта.

— Как Вы оцениваете проект с точки зрения его эффективности?

— Своей работой мы хотим показать, что подобные масштабные проекты можно успешно реализовывать в гармонии с окружающей природой. Уверен, что наш проект даст новый импульс социально-экономическому развитию Зауралья, улучшит благосостояние местного населения и станет драйвером роста промышленного сектора республики и страны в целом. Уже сейчас наше предприятие создает новые рабочие места для жителей Абзелиловского района, которых, к слову, предполагается минимум 1500. Кроме того, мы начали активно привлекать к работе местных подрядчиков, развивая тем самым бизнес внутри района. Мы верим, что успех любого бизнеса неразрывно связан с благополучием территории. Только за короткий начальный период мы направили на развитие социальной инфраструктуры района более 103 млн рублей, реализовали ряд значимых мероприятий для детей и молодежи, провели несколько экологических акций. В настоящее время ведутся работы по строительству спортивного зала в селе Михайловка.

Беседовала Ольга Литовченко