Обвинявшихся в даче взятки бизнесменов освободили от наказания

Дзержинский суд Перми прекратил уголовное преследование двух бизнесменов, обвинявшихся в даче взятки начальнику колонии-поселения №39 ГУФСИН по Пермскому краю Михаилу Репетухе. Об этом сообщает телекомпания «Рифей». Обвиняемые ранее сами заявили в правоохранительные органы о даче взятки, рассказав, что передали начальнику колонии-поселения 150 тыс. руб. за помощь в заключении госконтрактов.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», начальник колонии-поселения №39 Михаил Репетуха и его бывший заместитель были задержаны 1 августа 2025 года. По версии следствия, Михаил Репетуха и его заместитель в конце лета 2024 года заключили госконтракт с индивидуальным предпринимателем на перевозку картофеля из колонии-поселения в другие учреждения ГУФСИН. При этом начальник колонии и его заместитель неправомерно отклонили заявки иных участников аукциона, заявлявших ценовое предложение на меньшую сумму. В последующем перевозка картофеля была организована средствами колонии-поселения, а деньги в сумме более 580 тыс. руб. были перечислены на счет индивидуального предпринимателя за якобы оказанные последним автотранспортные услуги.

По выявленным фактам СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, из корыстной заинтересованности).