Библиотека им. Ленина обеспечила нижегородские СИЗО русской классикой
Центральная городская библиотека им. Ленина обеспечила нижегородские СИЗО русской классикой, передав им 1,5 тысячи книг из своего хранилища. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.
Отправной точкой стала жалоба заключенного, который хотел почитать роман Ивана Гончарова «Обломов» и произведения Михаила Лермонтова. Аппарат уполномоченного незамедлительно обратился в библиотеку, и та решила направить книги арестантам.