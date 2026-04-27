Центральная городская библиотека им. Ленина обеспечила нижегородские СИЗО русской классикой, передав им 1,5 тысячи книг из своего хранилища. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

Отправной точкой стала жалоба заключенного, который хотел почитать роман Ивана Гончарова «Обломов» и произведения Михаила Лермонтова. Аппарат уполномоченного незамедлительно обратился в библиотеку, и та решила направить книги арестантам.

