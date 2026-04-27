Дореволюционный дом снесут на Астраханской в Саратове

Историческое здание демонтируют в центре Саратова. Администрация Октябрьского района ищет подрядчика. Тендер опубликовали в ЕИС «Госзакупки».

Максимальная цена контракта — 2,7 млн руб. Победителя конкурса объявят 6 мая. Выполнить работы предстоит в течение месяца после подписания договора.

Двухэтажное здание на Астраханской, 3 возвели в 1917 году. В 2018-м дом признали аварийным. Согласно постановлению главы города Михаила Исаева, постройку должны были снести до 1 июня 2019 года.

Дарья Васенина