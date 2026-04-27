Суд закрыл процесс по делу о взятке против дирижера военного оркестра Филиппа Самонина

235-й Гарнизонный военный суд по ходатайству прокурора закрыл процесс против начальника и дирижера военного оркестра Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны подполковника Филиппа Самонина. Об этом сообщает корреспондент «Ъ».

По словам прокурора, у подсудимого был доступ к секретным документам. Их разглашение запрещено. Филипп Самонин и его адвокаты ходатайство прокурора не поддержали. Господину Самонину вменяют получение особо крупной взятки. Подробности обвинения неизвестны. Он находится под домашним арестом.

Филиппу Самонину 43 года. Учился в Московской военной консерватории на дирижера, кандидат педагогических наук. Принимал участие в боевых действиях в Сирии. Под его руководством оркестр Военного университета имени Александра Невского выступал на различных мероприятиях, в частности, на ежегодном фестивале «Спасская башня». На иждивении двое несовершеннолетних детей.

Ефим Брянцев