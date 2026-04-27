Представлены тройки претендентов на Строгановскую премию

Пермское землячество объявило тройки номинантов на Строгановскую премию 2026 года. Имена лауреатов станут известны 5 июня, на торжественной церемонии вручения в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Об этом сообщает пресс-служба Пермского землячества.

В номинацию «За честь и достоинство» вошли: Герой России, ветеран СВО Алексей Линев; кавалер двух орденов Мужества, медалей «За отвагу» и «За храбрость», участник операции «Поток» Дмитрий Люлько; тренер по пауэрлифтингу (ПГНИУ), воспитавший несколько поколений чемпионов России Марк Хаин.

В номинацию «За высокие достижения в общественной деятельности» вошли: руководитель АНО «Соль Прикамья — накорми голодного», организатор системной помощи нуждающимся Владимир Карели; учредитель издательства «Маматов», создатель культурно-просветительского проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» Ильдар Маматов; президент Федерации хоккея Пермского края, руководитель движения «Золотая шайба» Алексей Чикунов.

В номинацию «За высокие достижения в экономике и управлении» вошли: директор филиала «ПМУ» ОАО «ОХК “УРАЛХИМ”» Алексей Аверьянов, генеральный директор ООО «Уральский завод противогололедных материалов» Дмитрий Пылев, генеральный директор ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» Сергей Хазов.

В номинацию «Лидер малого и среднего бизнеса» вошли: генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин, коммерческий директор и основатель TrafficData, разработчик решений для интеллектуальных транспортных систем Дмитрий Поносов; руководитель и учредитель группы компаний «Виолет» Ольга Созинова.

В номинацию «За высокие достижения в науке и технике» вошли: доцент, заведующий лабораторией ПАКМ (ПНИПУ) Павел Писарев; доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой картографии и геоинформатики (ПГНИУ) Сергей Пьянков; доктор исторических наук, профессор РАН, член-корреспондент РАН, директор Института гуманитарных исследований ПФИЦ УрО РАН Александр Черных.

В номинацию «За высокие достижения в области культуры и сохранения исторического наследия» вошли: руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Алексей Мирошниченко; директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян; директор Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького Анатолий Четин.

В номинацию «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодежи» вошли директор Большекустовской СОШ, создатель военно-спортивного клуба и инфраструктурных проектов Светлана Абакшина; директор Чайковского техникума промышленных технологий и управления Надежда Тюкалова; профессор кафедры политических наук ПГНИУ, основатель пермской политологической школы Любовь Фадеева.

В номинацию «За высокие достижения в спорте» вошли: победитель и призер первенств мира по зимнему дуатлону и триатлону Савелий Анисимов; трехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Италии Анастасия Багиян; воспитанник пермского хоккея, игрок НХЛ, лучший новичок «Филадельфии Флайерс» в XXI веке Матвей Мичков.

За 20 лет существования Строгановская премия объединила 125 выдающихся лауреатов, чьи достижения формируют современное наследие Пермского края. В этом году премия вызвала большой интерес у пермяков: поступила 91 заявка, две недели шло онлайн-голосование, объединившее земляков со всех уголков России и зарубежья. Размер вознаграждения лауреатам премии в этом году составит 750 тыс. руб. Кроме денежного поощрения победители получат статуэтку с изображением Аники Строганова и памятный знак.