В Ленобласти отремонтируют дороги к храмам в 2026 году

В Ленинградской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновят несколько региональных трасс, ведущих к церквям и храмам. Программа охватит участки в Выборгском, Всеволожском, Гатчинском и Подпорожском районах, сообщает «Ленавтодор».

Дорожное покрытие обновят в нескольких районах Ленобласти

Фото: страница сообщества «Храм Воскресения Христова»

В перечень ремонтов вошли подъезд к станции Подпорожье, участок дороги вдоль Рапполово, а также отрезок Сиверского шоссе, проходящий через населенные пункты Мины и Вырица. На каждом из объектов планируется уложить два слоя асфальта, укрепить обочины, нанести разметку и установить новые дорожные знаки.

Кирилл Конторщиков