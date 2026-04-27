Петербург сформировал деловую программу на ПМЭФ-2026

Деловая программа Санкт-Петербурга для участия в Петербургском международном экономическом форуме 2026 сформирована. В ее основу легли предложения профильных комитетов, представителей бизнеса и экспертного сообщества. В итоге отобрано 20 мероприятий, рассказал вице-губернатор Валерий Москаленко. Ключевым ориентиром стала главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«Региональная деловая программа получилась сбалансированной. Рассчитываем в рамках заявленных мероприятий обсудить с экспертами и партнерами лучшие практики и механизмы решения текущих экономических задач и найти действенные инструменты для реализации совместных проектов»,— отметил Москаленко.

Программа города сосредоточена на ключевых направлениях развития, включая привлечение инвестиций в реальный сектор, достижение технологического суверенитета, развитие креативных индустрий, расширение экспортной логистики, повышение производительности труда и решение кадровых вопросов. Впервые в нее включена климатическая повестка, связанная с устойчивостью городской экономики.

Матвей Николаев