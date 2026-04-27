«РИА Новости»: в Москве задержан глава горнопромышленной компании Антон Ким

Генеральный директор горнопромышленной компании Антон Ким задержан в Москве, сообщили «РИА Новости» источники в силовых структурах. По данным собеседников агентства, господина Кима задержали в рамках расследования уголовного дела. Информацию о задержании подтверждает РЕН ТВ.

Компания Антона Кима «ГМП» была зарегистрирована в феврале 2024 года, указывают «РИА Новости» со ссылкой на документы. Уставной капитал компании — 100 тыс. руб. Она занимается «консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления». Дополнительный вид деятельности — добыча руд и песков драгоценных металлов.

С марта 2025 года активы господина Кима арестованы приставами главного межрегионального управления ФССП. Оно ведет особо важные исполнительные производства, отмечает агентство.