Сбербанк будет агентом по размещению облигаций Башкирии

Министерство финансов Башкирии выбрало победителем отбора агентов на размещение гособлигаций республики на этот год «Сбербанк КИБ», сообщается на сайте госзакупок. Стоимость контракта составит 32,1 млн руб. при начальной стоимости 32,2 млн руб. В отборе финансовых организаций участвовали также Газпромбанк и Совкомбанк.

Торги проводились путем запроса информации у 20 финансовых организаций, их перечень ранее был сформирован приказом министерства финансов региона. Общая номинальная стоимость облигаций составляет 23 млрд руб. Предельный срок погашения — до 2032 года.

Майя Иванова