Умер замгендиректора «Росатома» Вячеслав Рукша

В возрасте 72 лет умер заместитель гендиректора «Росатома» Вячеслав Рукша, много лет возглавлявший «Атомфлот». Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации.

«Да, к сожалению, это так. Вячеслав Владимирович скончался. Готовим некролог»,— сказали в госкорпорации, не приведя подробностей. Агентство Portnews пишет, что господин Рукша умер 26 апреля.

Свою карьеру Вячеслав Рукша начал в «Мурманском морском пароходстве», где проработал с 1976 по 2000 год, последние два — на должности гендиректора. С 2000 по 2004 год был первым замминистра транспорта России. После в течение года руководил Росморречфлотом. С 2005 по 2008 год — советник президента РЖД, в 2008–2018 годы — гендиректор ФГУП «Атомфлот». С июля 2018 года занимал пост замгендиректора «Росатома».