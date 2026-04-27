Петербургская биржа ограничила падение цен на бензин до 3%

С 27 апреля Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа скорректировала нижний предел колебания цен на бензин АИ-92, АИ-95, а также летнее и межсезонное дизельное топливо. Лимит снижения уменьшен с минус 5% до минус 3%, верхняя граница роста сохранена на уровне +0,01%. Об этом сообщили в материалах торговой площадки, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мониторинг ценовой ситуации на топливном рынке продолжается

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мониторинг ценовой ситуации на топливном рынке продолжается

Новые параметры ценового коридора установлены для инструментов с поставкой «франко-вагон станция отправления», «франко-вагон станция отправления ОТП» и «франко-труба». Для зимнего и арктического дизельного топлива лимиты остались без изменений: рост до +0,5% и снижение до -10%.

Ранее биржа уже прибегала к подобным мерам, ограничивая амплитуду ценовых изменений для предотвращения резких скачков котировок на топливном рынке.

Кирилл Конторщиков