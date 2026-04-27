ВС Башкирии сократил срок ареста депутата горсовета Уфы Александра Дегтева
Верховный суд Башкирии на три дня сократил срок ареста депутату горсовета Уфы Александру Дегтеву. Ранее Советский райсуд заключил его под стражу до 20 мая.
Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Дегтев обвиняется в присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ) денег АО «Башспирт» (принадлежит республике). По версии следствия, будучи владельцем и директором ООО «Образовательный центр "Пушкин"», он по завышенной цене сдавал в аренду госкомпании помещения в здании на улице Пушкина в Уфе. Там «Башспирт» планировал открыть ресторан.
Александр Дегтев вину не признает. Ранее арбитражный суд Башкирии не нашел нарушений при заключении арендной сделки.