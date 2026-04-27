В Уфе осужден экс-преподаватель колледжа за получение взяток от студентов

Мировой судья по Орджоникидзевскому району Уфы вынес приговор по уголовному делу бывшему преподавателю Уфимского топливно-энергетического колледжа, признанному виновным в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, фигурант уголовного дела получил от 44 студентов от 2,5 тыс. до 3 тыс. руб. за положительные оценки без фактической проверки знаний.

Подсудимый не признал вину.

Суд приговорил его к ограничению свободы на два года с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях на тот же срок, а также конфисковал почти 130 тыс. руб., полученные преступным путем, отмечается в сообщении.

Майя Иванова