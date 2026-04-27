Жителя Ижевска отправили в СИЗО за оправдание налетов БПЛА в регионах России

Первомайский райсуд Ижевска заключил под стражу 44-летнего местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма в интернете (ст. 205.2 УК, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Следствие считает, что в июне 2025 года фигурант в Telegram разместил комментарий, в котором называл правильными и нуждающимися в поддержке налеты БПЛА в Амурской, Ивановской, Иркутской, Мурманской и Рязанской областях.

Уголовное дело расследуется УФСБ. На судебном заседании обвиняемый не согласился с ходатайством следователя и просил избрать ему домашний арест. Однако суд принял решение заключить обвиняемого под стражу до 22 июня.