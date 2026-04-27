Полная стоимость кредита по кредитным картам на Южном Урале выросла на 8,6%

В марте 2026 года полная стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам в Челябинской области составляет 53,8%. За год она выросла на 8,6%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По стране ПСК достигла 54,3% в прошлом месяце. С марта 2025 года показатель увеличился на 7,6%. Наиболее серьезная динамика роста ПСК зафиксирована в Белгородской области (+8,7 п.п.), Алтайском крае (+8,6 п.п.), Челябинской (+8,6 п.п.) и Тульской (+8,5 п.п.) областях, а также в Удмуртской Республике (+8,5 п.п.).

Виталина Ярховска