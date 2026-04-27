За утро 27 апреля в Петербурге произошло 19 ДТП из-за гололедицы и снега

Утром 27 апреля на дорогах Санкт-Петербурга зафиксировано 19 дорожно-транспортных происшествий, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты». Основной причиной аварийных ситуаций, предположительно, стали гололедица и мокрый снег, накрывшие город накануне, сообщает «МК Санкт-Петербург».

В первой половине дня сохраняется риск налипания мокрого снега на провода и ветви деревьев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наибольшее число ДТП зафиксировано в центральных районах города — около шести столкновений. На севере Петербурга произошло еще семь аварий. В южной части города обстановка спокойнее — там отмечено три происшествия.

Синоптики ранее предупреждали о неблагоприятных погодных условиях: снежном накате на дорогах, гололедице и порывистом ветре до 17 м/с. В первой половине дня сохраняется риск налипания мокрого снега на провода и ветви деревьев. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

Кирилл Конторщиков