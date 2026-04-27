«Донречфлот» получил убыток 201,6 млн рублей по итогам 2025 года

ОАО «Донречфлот» (входит в группу «Азово-Донское пароходство») по итогам 2025 года зафиксировало чистый убыток в размере 201,6 млн руб. против прибыли 352,5 млн руб. годом ранее, следует из отчетности компании и данных системы СПАРК–Интерфакс.

Выручка предприятия сократилась в 1,6 раза — до 2,66 млрд руб., что стало ключевым фактором ухудшения финансового результата. Несмотря на снижение себестоимости на 12% (до 3,22 млрд руб.), компания сформировала валовый убыток в размере 562,7 млн руб. против валовой прибыли 559,7 млн руб. в 2024 году. Убыток от продаж составил 761,8 млн руб., тогда как годом ранее фиксировалась прибыль 352,3 млн руб.

Прибыль до налогообложения также сменилась убытком — 95,2 млн руб. против 409,8 млн руб. в 2024 году. Управленческие расходы сократились на 4,1%, до 199 млн руб., однако этого оказалось недостаточно для компенсации падения выручки.

По данным СПАРК, компания сохраняет значительный объем активов: чистые активы на конец 2025 года составили 2,3 млрд руб., основные средства — 2,33 млрд руб. При этом денежный поток остается минимальным — около 1,3 млн руб., что указывает на ограниченную ликвидность.

Финансовая политика компании в 2025 году была направлена на сокращение обязательств. Кредиторская задолженность снизилась с 7 млрд до 2,87 млрд руб., дебиторская — с 4,9 млрд до 1,72 млрд руб. Это может свидетельствовать о попытке стабилизировать финансовое положение за счет снижения оборотных рисков.

Согласно данным СПАРК, «Донречфлот» относится к крупным предприятиям с численностью персонала около 700 человек и входит в перечень системообразующих компаний региона . Компания осуществляет перевозки грузов по внутренним водным путям и располагает флотом из 30 судов.

Валерий Климов