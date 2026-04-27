Самолет не смог вылететь из Екатеринбурга в Турцию из-за неисправности

Рейс U6-773 авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог отправиться из Екатеринбурга в Стамбул из-за неисправности, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«После запуска двигателей у воздушного судна была выявлена техническая неисправность, не позволяющая выполнить полет безопасно»,— сказано в сообщении.

Самолет должен был вылететь в Турцию в 7:20. Вместо него «Уральские авиалинии» предоставили резервный лайнер, который отправится в 14:30.

Ирина Пичурина