Экс-акционер Мотовилихинских заводов подал заявление о банкротстве

Бывший акционер АО «Мотовилихинские заводы» Юрий Медведюк подал заявление в Арбитражный суд Пермского края о самобанкротстве. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь». Заявление господина Медведюка зарегистрировано 24 апреля. Общая сумма задолженности превышает 2,8 млрд руб.

Ранее Свердловский суд Перми удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал с господина Медведюка и других экс-акционеров «Мотовилихи» 2,7 млрд руб. По версии прокуратуры, ответчики с 2002 года разработали схему по выводу активов «Мотовилихинских заводов» «в целях личного обогащения и доведения предприятия до стадии банкротства». Несостоятельным предприятие оказалось после вывода ликвидного имущества на подконтрольные им структуры и выдачи невозвратных займов.

В настоящее время в производстве ГУ ФССП по Пермскому краю находится шесть исполнительных производств в отношении господина Медведюка.