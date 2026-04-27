В Башкирии пройдет стратегическая сессия по вопросам демографии

28 и 29 апреля состоится стратегическая сессия, посвященная вопросам демографии в Башкирии, сообщил на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.

По словам руководителя республики, «у нас не так все хорошо» с демографией. Он отметил, что «это — главный вызов для нашей страны». Радий Хабиров подчеркнул, что республика «традиционно была достаточно многодетной». В ПФО 74 тыс. многодетных семей, а Башкирия по демографии по интегральной оценке находится «где-то в середине» рейтинга России, заявил он.

Майя Иванова